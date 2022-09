Quattro serate di Notre Dame de Paris sul lago di Puccini

VIAREGGIO – Torna a Torre del Lago Notre Dame de Paris: lo spettacolo che ha battuto ogni record festeggia quest’anno il ventennale dal suo esordio. Quattro serate in programma al Gran Teatro Puccini dall’8 all’11 settembre.

In occasione dell’anniversario, solo ed esclusivamente per il 2022, lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso).

Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, Notre Dame de Paris ha stupito milioni di spettatori con il fascino di un’opera che non finirà mai di emozionare. A Torre del Lago Notre Dame torna per la sesta volta . Lo spettacolo è andato in scena nel 2002 il primo anno di uscita in Italia e fu messo in scena alla Cittadella del Carnevale. E’ tornato poi nel 2008, nel 2012, nel 2016 nel 2017 e infine nel 2022 per 4 serate che si prevedono di gran pieno.