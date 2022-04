Quattro “open day” per i nidi di Pietrasanta

Quattro giornate “aperte”, organizzate dall’amministrazione comunale attraverso l’ufficio pubblica istruzione, per far conoscere alle famiglie le strutture del territorio dove, per i bambini, si realizza il primo passaggio fra casa e mondo esterno. Con le attività proposte per accompagnarli in questo nuovo percorso, come l’uso dei colori, la manipolazione di materiali, l’ascolto, la lettura e tanti giochi da fare insieme.

Gli open day si svolgeranno sempre dalle 17 alle 19,30: martedì 26 aprile sarà aperto alle visite il nido d’infanzia “Scubidù”, a Città Giardino; mercoledì 27 aprile sarà la volta del nido “Aquilone” di Strettoia; giovedì 28 aprile il nido “Bambi” a Marina di Pietrasanta e lunedì 2 maggio chiuderà la serie di appuntamenti il nido d’infanzia “Il Castello” a Vallecchia.

Informazioni all’ufficio pubblica istruzione di Pietrasanta, 0584-795305 e 0584-795351