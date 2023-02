Quattro nuovi eventi in programma questa settimana al Td Lemon 900

Quattro nuovi eventi in programma questa settimana al Td Lemon 900

Ad allietare ancora di più le serate, anche la possibilità di cenare nel locale

Lucca, 8 febbraio 2023. Dopo il successo degli eventi passati che, già dalla prima settimana di attività del Td Lemon 900 di via Nazario Sauro, ha richiamato tanti clienti curiosi di scoprire qualcosa di più sulla nuova proposta lucchese, a partire da questa sera tornano tanti imperdibili appuntamenti.

Musica, spettacoli e intrattenimento regaleranno un’atmosfera unica e coinvolgente, in grado di offrire, anche per questa settimana, una straordinaria occasione di divertimento da godersi da soli o in compagnia.

Questa sera (mercoledì 8 febbraio), a salire sul palco, sarà Dj Francesco Follati con la special guest Bubas dalle 20,30. Venerdì 10 febbraio, spazio alla musica jazz con Ilaria Giannecchini band dalle 20,30 e, a seguire, Dj Omy & Frodo back to back con special guest Bubas dalle 22. Sabato 11 febbraio sarà la volta di Dj Obladave che, dalle 22, regalerà ai presenti un fine settimana in movimento. Per finire in bellezza, domenica 12 febbraio, Lorenzo Meazzini al piano bar e Dj Andrea Leporatti, dalle 20,30 ci accompagneranno verso la conclusione di questa settimana di musica live, lasciando tutti in attesa dei prossimi eventi già in calendario.

A condire queste esperienze, la vasta scelta di cocktail raffinati e ricercati, studiati nel dettaglio per stupire gli ospiti e far loro sperimentare nuovi sapori, guidandoli in veri e propri viaggi per il palato. Ma le possibilità di gustarsi qualcosa di unico non finiscono qui perché, al Td Lemon 900, è di casa anche l’eccellenza culinaria. Nel locale infatti è aperta anche la cucina che propone un menù alla carta dei più sfiziosi. Ingredienti di prima qualità, abbinamenti particolari e piatti appetitosi, uniti a una ricca selezione di vini, daranno così ai clienti l’opportunità di vivere una serata esclusiva, in una perfetta armonia dei sensi. Per maggiori informazioni www.tdlemon900.it