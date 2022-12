QUATTRO NUOVI DEFIBRILLATORI SUL TERRITORIO ENTRO IL PROSSIMO GIUGNO ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI ALTRI CINQUE

Pellegrini: “Un nuovo importante passo per il progetto “Battiti di cuore”.Dopo Azzano DAE anche a Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Querceta e Giustagnana

Seravezza_ – Sono quattro i nuovi DAE, installati in questi giorni, che aumenteranno il livello di sicurezza dei cittadini, dopo quello posizionato ad Azzano lo scorso ottobre.

Il progetto “Battiti di cuore. Seravezza Comune cardioprotetto” compie un importante passo in avanti con i defibrillatori installati in questi giorni a Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Querceta e Giustagnana, che saranno nelle prossime ore mappati dal 118.

Domani (sabato) alle ore 14.30 sarà inaugurato il nuovo dispositivo posizionato vicino alla chiesa di Cerreta, cui seguiranno le inaugurazioni domenica alle ore 11.30 presso la Pubblica Assistenza di Fabbiano, giovedì 8 dicembre alle 9.30 in piazza Matteotti a Querceta e domenica (11 dicembre) alle ore 11 alla Pubblica Assistenza di Giustagnana.

“Siamo così a metà del percorso preventivato – spiega Stefano Pellegrini, assessore al sociale e alla salute dei cittadini – cui seguirà l’acquisto e l’installazione di altrettanti DAE entro il prossimo giugno, per essere così installati a Seravezza, Corvaia, Riomagno, Basati e Minazzana. Un progetto che andrà avanti per incrementare ancora la copertura territoriale, portando questi strumenti, fondamentali in caso di arresto cardiaco, in più frazioni”.

L’assessore Pellegrini rivolge un sentito ringraziamento a quanti hanno dato un contributo economico per la concretizzazione di questo progetto, cittadini e associazioni come la Pubblica Assistenza di Azzano attraverso una raccolta di fondi in paese e l’Avis di base di Querceta che ha permesso l’acquisto della postazione che sarà inaugurata l’8 dicembre.

All’installazione delle apparecchiature andrà di pari passo anche la formazione per la cittadinanza a cura di Anpas, ODV Salvamento Versilia e Misericordia.

Un intervento sollecito con defibrillatore può essere determinante in caso di arresto cardiaco, per questo la volontà è di incrementarne la presenza su tutto il territorio, con l’installazione in via prioritaria nelle frazioni montane.

Quanti volessero contribuire a questa rete di sicurezza possono farlo attraverso un versamento sul conto corrente appositamente attivato: IT20J0103070241000001124925, aperto dal Comune presso il Monte dei Paschi di Siena, con la causale Progetto battiti di cuore.