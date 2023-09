Quattro giovani morti e due feriti gravemente in un incidente stradale

Cagliari, quattro giovani morti e due feriti gravemente in un incidente stradale

I sei erano a bordo di una Ford Fiesta che ha colpito un marciapiede e si è ribaltata. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita. Ipotesi alta velocità, si indaga per omicidio stradale plurimo.

A Cagliari quattro giovani (due ragazzi e due ragazze) sono morti e due sono rimasti feriti gravemente in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5. Le vittime sono Najibe Zaher, 19 anni, Alessandro Sanna, 19 anni, Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, 24 anni. Due coetanei, Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. I sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause ancora non accertate, ha urtato un marciapiede ribaltandosi.

Ipotesi alta velocità, si indaga per omicidio stradale La procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio stradale plurimo. All’origine dello schianto probabilmente l’alta velocità. Secondo gli accertamenti effettuati dalla polizia locale, alla guida della Ford Fiesta c’era il 19enne Alessandro Francesco Sanna e accanto a lui era seduta la coetanea Najibe Lavinia Zaher. Nel sedile posteriore gli altri quattro ragazzi.