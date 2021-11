Quattro giorni dedicati all’Olivo Quercetano

, questo è quello che come Slow Food Terre Medicee e Apuane, in collaborazione con Davines, andiamo ad organizzare. L’occasione è quella della giornata mondiale dell’olivo del 26 novembre, l’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone verso il rispetto della natura attraverso la pianta principe della nostra zona l’Olivo.

Il programma inizierà 26 novembre e prevede alle ore 17 la proiezione di due film documentario girati dal regista Alessandro Soetje uno per Geo e l’altro “Sculture viventi” estratto dal film per Davines “Tomorrow And the Butterfly” filmati su Olivo Quercetano e Alta Versilia. Presenti all’incontro il regista Alessandro Soetje e Daniela Vannelli collaboratrice della guida extravergini Slow Food. Si proseguirà circa alle ore 20,00 c/o Ristorante ANTICO ULIVETO con un assaggio in anteprima degli oli prodotti dai produttori aderenti al Presidio Slow Food Olivo Quercetano. A seguire cena a tema.

Nei giorni 27 e 28 novembre su prenotazione sarà possibile fare visita ai produttori del Presidio con assaggio degli oli del Presidio Slow Food.

Per prenotazioni e info 338 9584026

Il giorno 29 avverrà sempre in collaborazione con Davines la piantumazione di nuove piante di olivo in siti concordati col Comune di Seravezza e presso produttori aderenti al Presidio.