Quattro giornate “open” per i nidi di Pietrasanta

Gli asili nido di Pietrasanta si presentano alle famiglie.

Quattro giornate “open”, organizzate dall’amministrazione comunale attraverso l’ufficio pubblica istruzione, con l’obiettivo di far conoscere le strutture del territorio dove, per i bambini, si realizza il primo passaggio fra casa e mondo esterno.

Uso del colore, manipolazione, ascolto, lettura, narrazione, psicomotricità e gioco sono tutte attività pensate per accogliere i piccoli ospiti e accompagnarli in questo nuovo percorso.

Gli open day si svolgeranno sempre dalle 17 alle 19,30: martedì 26 aprile sarà aperto alle visite il nido d’infanzia “Scubidù”, a Città Giardino; mercoledì 27 aprile sarà la volta del nido “Aquilone” di Strettoia; giovedì 28 aprile il nido “Bambi” a Marina di Pietrasanta e lunedì 2 maggio chiuderà la serie di appuntamenti il nido d’infanzia “Il Castello” a Vallecchia.

Informazioni all’ufficio pubblica istruzione di Pietrasanta, 0584-795305 e 0584-795351