SERATA EVENTO CON QUASI TRECENTO SELEZIONATI OSPITI PER IL LANCIO DEL NUOVO NUMERO ESTIVO DI FORTEMAGAZINE

Quasi trecento selezionati ospiti venerdì scorso sulla spiaggia del Dalmazia Beach Club per il cocktail party di presentazione del nuovo numero di FORTEMAGAZINE, la rivista di Forte dei Marmi. Una serata incorniciata da un suggestivo tramonto, in perfetto stile fortemarmino, chic e piacevole come solo Forte sa essere. Momento clou, la presentazione della torta “Sapore di mare” creata ad hoc dallo chef Damiano Carrara in omaggio a Forte dei Marmi. Partner d’eccezione della serata: Alpex, Acqua Plose, NERO Lifestyle, Principe Forte dei Marmi, Atelier Damiano Carrara.

Una celebrazione di Forte dei Marmi, del suo fascino intramontabile, della sua eleganza. «È la Forte dei Marmi che da ventitré anni raccontiamo attraverso le pagine del nostro magazine: la discrezione, la raffinatezza, il tempo che scorre lento, la qualità dell’accoglienza e dell’offerta turistica e commerciale, il valore del territorio, il mare, la spiaggia, i giardini e le pinete quali elementi imprescindibili della vacanza fortemarmina», dice Stefano Roni, responsabile con Elisa Pancetti della luxury free press distribuita da giugno a settembre in 2400 ville e in oltre 600 punti di visibilità a Forte dei Marmi, in Versilia e in Toscana.

Un’aspirazione all’eccellenza condivisa da FORTEMAGAZINE con i partner che hanno contribuito al successo della serata, grazie al perfetto scenario e all’impeccabile servizio del Dalmazia e le raffinate proposte dello chef Valentino Cassanelli, gli champagne NERO Lifestyle, i cocktail di Camparino in Galleria, le acque minerali e le bevande di Fonte Plose e Alpex, le dolcezze di Atelier Damiano Carrara.

«A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento», dicono i responsabili di FORTEMAGAZINE, «così come il nostro grazie va alla municipalità di Forte dei Marmi, rappresentata venerdì sera dal vicesindaco Andrea Mazzoni e dal presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini».

Evento nell’evento, la presentazione della torta “Sapore di mare” realizzata dallo chef Damiano Carrara in omaggio a Forte dei Marmi e la scenografica parata dei suoi pasticceri a guarnire e servire sul momento i mignon della torta. «Ho immaginato la spiaggia del Forte racchiusa in un disco dorato come il sole, invasa dall’azzurro e dalla schiuma bianca di un’onda», spiega Carrara. «La torta è fatta con una crumble di mandorla salata e miele d’acacia della Versilia, una mousse leggera al limone con inserto di cremoso ai pinoli e un biscuit di mandorla e acacia. Sono i sapori che mi riportano alle vacanze dell’infanzia, qui al Forte, e vorrei che tutti, fortemarmini e non, assaggiando questa torta ripensassero alle loro estati da piccini. Chi vorrà provarla, la troverà in esclusiva nel mio Atelier di Lucca. E al Forte sarà possibile riceverla a domicilio».

Il nuovo numero di FORTEMAGAZINE resterà in distribuzione gratuita (anche in edicola) fino al mese di settembre con una tiratura complessiva di 20 mila copie. Al magazine è allegato il supplemento +FORTE, disponibile già dallo scorso aprile, con la sua ricca carrellata di idee, prodotti, luoghi e servizi per vivere al top la vacanza a Forte dei Marmi.