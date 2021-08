Quasi inverno a San Pellegrino per la Festa del cambio della Croce

CASTIGLIONE GARFAGNANA – Il primo di agosto del 2021 verrà rammentato nel corso dei prossimi anni in quanto…non si era mai visto e ricordato a memoria d’uomo una giornata quasi invernale in occasione della festa di san pellegrino e del cambio della croce.

La Santa Messa era prevista all’esterno per favorire la partecipazione di un numero più alto di fedeli, ma a causa della pioggia, freddo e nebbia a rischio addirittura di tamponamenti pedonali, la cerimonia si è celebrata all’interno del santuario che ospita le spoglie di san pellegrino e san bianco. Hanno partecipato ben tre Vescovi; quello di Modena Erio Castellucci ha celebrato la santa messa insieme ai vescovi di Lucca e Pistoia.

Alla presenza di tanti fedeli e come ogni anno delle delegazioni di varie comunità emiliane e dell’associazione Nazionale Carabinieri, dopo il dono del cero da parte dei comuni di Castiglione Garfagnana e Frassinoro, si è proceduto, sempre all’interno della chiesa, alla benedizione della croce che solo successivamente, quando il tempo ha concesso una piccola tregua, è stata portata al molo di san pellegrino per la cerimonia della sostituzione che, come avviene ogni anno ha visto in tanti a prendersi una piccola parte di corteccia di faggio come protezione da parte dei santi Pellegrino e Bianco. Tra i presenti a questo momenti, quest’anno anche il presidente della provincia Luca Menesini.

fontenoitv