Quasi 7mila Euro raccolti alla Veglia di preghiera di lunedì 28 febbraio in cattedrale

Durante la Veglia ecumenica di preghiera, la sera di lunedì 28 febbraio nella cattedrale di Lucca, si è tenuta una raccolta offerte dedicata all’emergenza umanitaria in atto per la guerra in Ucraina. Grazie alla generosità dei presenti è stata raccolta la ragguardevole cifra di 6997,00 Euro.

L’Arcidiocesi di Lucca ringrazia coloro che hanno manifestato con una offerta la propria solidarietà e assicura che, quanto raccolto, sarà gestito da Caritas Diocesana in particolare per le necessità riguardanti l’accoglienza di chi fugge dal conflitto.

Intanto anche oggi, martedì 1 marzo, altre offerte sono arrivate sull’Iban IT41 O05034 13701 000000158569 che la Diocesi lascia aperto con causale “Ucraina” per raccogliere altri fondi. Infine, chi desidera mettere a disposizione un appartamento o una casa per i profughi che arriveranno può contattare Caritas diocesana con una mail a caritas@diocesilucca.it o telefonando al numero 0583 430939 (da lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).