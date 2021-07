Quarto mese di sospensione del PCA di Pietrasanta, disagi per gli utenti

Siamo al 4° mese di sospensione per il PCA e i dipendenti stanno andando avanti con la cassa integrazione.

Ricordiamo che l’utenza del PCA, a seguito della chiusura, si è dovuta trasferire a Viareggio, con tutte le difficoltà che ciò comporta. Abbiamo testimonianze di utenti che preferiscono, anzichè andare a Viareggio, rivolgersi al mercato grigio.

Rileviamo che si muore ancora per assunzione di mix di sostanze.

Preso atto della situazione, abbiamo partecipato al bando indetto dai comuni e, se riusciremo dell’aggiudicazione, almeno rimarrà un piccolo presidio sul territorio.

Non dimentichiamo le promesse disattese ai danni degli utenti e delle loro famiglie da parte della Asl: sino a poche ore prima, il dott.Campani confermava il bando per l’affido del servizio, a Pietrasanta, il tutto in diretta con il Senatore Mallegni.

L’amministrazione comunale, invece, non ha onorato le promesse fatte in campagna elettorale: il sindaco stesso disse che la sua parola valeva più di un contratto.

Tuttavia, al mattino, il servizio ė aperto grazie ai volontari al fine di fornire le informazioni necessarie.

Sarebbe opportuno, vista la situazione, organizzare un dibattito pubblico, in Versiliana, e per questo abbiamo chiesto aiuto al Senatore Mallegni.

A breve, prenderà il via una campagna informativa per contrastare l’abuso di alcol.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comitato Sanità pubblica Versilia che non ci ha fatto mancare mai il suo supporto.

Nei prossimi giorni saranno calendarizzati i presidi che diverranno sempre piu pressanti.