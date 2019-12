Quartieri social Sant’Ana: entro metà/fine gennaio via Catalani riaprirà al traffico e la strada sarà a doppio senso. Per la fine di marzo, invece, è prevista l’inaugurazione del sottopasso ciclopedonale

Gli ultimi aggiornamenti sono stati spiegati dall’assessore Marchini ai commercianti di via Catalani e ai dirigenti dell’Aci Lucca

Via Catalani riaprirà al traffico entro la fine di gennaio, tempo permettendo. A questo primo aggiornamento, se ne aggiunge un altro: l’ultimo tratto della strada (compreso tra via Geminiani e la Circonvallazione), infatti, riaprirà, come richiesto anche dagli stessi commercianti, a doppio senso di marcia, con i parcheggi dislocati sui due lati. Successivamente, invece, diventerà a doppio senso anche il secondo tratto di via Catalani, fino alla Chiesa di Sant’Anna. Il tutto integrato in modo armonico con la pista ciclopedonale che condurrà pedoni e ciclisti nel sottopasso di piazzale Boccherini. A spiegare le novità è stato l’assessore ai lavori pubblici e al traffico, Celestino Marchini, che questa mattina, nella sede dell’Automobile Club di Lucca, ha incontrato oltre al direttore del sodalizio automobilistico, Luca Sangiorgio, anche i titolari degli esercizi commerciali di via Catalani. Un incontro che ha permesso di fare chiarezza su alcune preoccupazioni presentate dai commercianti e di aggiornare i presenti sugli sviluppi del cantiere.

“È stato un incontro proficuo – commenta l’assessore Marchini -, che mi ha permesso di spiegare la situazione del cantiere. Entro metà/fine gennaio la strada sarà aperta al traffico, tempo permettendo. Purtroppo la pioggia ha rallentato i lavori, ma siamo a buon punto: per completare la parte di via Catalani manca davvero poco. Lunedì, intanto, ci sarà un incontro tra i tecnici comunali e la ditta per ultimare gli ultimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda la pista ciclabile. Una volta aperta la strada il cantiere si sposterà sull’altro lato del sottopasso con l’obiettivo di concludere i lavori per la fine di marzo. Per quanto riguarda i parcheggi, oltre a ripristinare quelli di via Catalani lungo i due lati della strada, ne aggiungeremo altri in via Geminiani, così da aumentare l’offerta di stalli e venire incontro alle esigenze dei commercianti”.