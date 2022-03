Quartieri Social: a Sant’Anna sono partiti 3 cantieri per la mobilità dolce e la riqualificazione di aree a verde.

Nuovi marciapiedi accessibili a tutti e nuove piste ciclabili serviranno a collegare l’area di piazzale Sforza, il nuovo distretto socio sanitario e il plesso scolastico di via Matteotti con il resto del quartiere e con il centro storico, in completa sicurezza.

Tre aree a verde attualmente sottoutilizzate, due in piazza caduti nei Lager e quella di Corte Pardini, saranno ristrutturate, dotate di percorsi interni, di giochi inclusivi per i più piccoli, di panchine e nuovo verde. La più grande avrà un piccolo anfiteatro che servirà per momenti di incontro, anche delle vicine scuole.