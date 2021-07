Quartieri Social: a San Concordio è iniziato l’intervento per la nuova area di sosta dello scuolabus a servizio della primaria Collodi

Quartieri Social: a San Concordio è iniziato l’intervento per la nuova area di sosta dello scuolabus a servizio della primaria Collodi

Il progetto prevede la rimozione di 11 alberi e la ripiantumazione di nuove specie arboree nei giardini della primaria Collodi e della secondaria Da Vinci, oltre che nel parcheggio.

Vanno avanti a San Concordio i lavori dei Quartieri Social.

Dopo la realizzazione delle piste ciclabili, la riqualificazione delle aree pubbliche di via Urbiciani e di via Passamonti, del parco Saharawi e di piazza Aldo Moro, stamani (26 settembre) sono iniziati i lavori propedeutici alla nuova area di sosta per il bus, che consentirà ai bambini che frequentano la primaria Collodi di accedere direttamente alla scuola in completa sicurezza.

Lo spazio per la fermata verrà infatti spostato dall’attuale posizione promiscua all’interno del parcheggio ad una nuova, in adiacenza alla scuola. Ciò consentirà di rendere più sicure le operazioni di carico e scarico degli studenti e al contempo libererà nuovi posti auto nel parcheggio, che verrà completamente riqualificato con l’inserimento di aiuole e alberature.

Per realizzare la nuova area di sosta dovrà essere arretrato il confine del giardino scolastico e dovranno essere abbattuti 11 alberi. Il progetto, che è stato condiviso con la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Lucca 2, prevede la realizzazione di aree didattiche all’aperto, con la piantumazione di nuove specie arboree che saranno distribuite all’interno dei giardini della primaria Collodi e della secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci: al termine dell’intervento, come in tutte le opere pubbliche realizzate in questi anni dall’amministrazione Tambellini, il numero delle nuove alberature sarà ampiamente superiore al numero di quelle che sono state rimosse.