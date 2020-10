Quarantena, ecco le nuove regole. Nel Dpcm stop al calcetto. E Speranza: «Stop alle feste, anche in casa» – di Massimo Tarabella

ROMA — Un solo tampone negativo dopo dieci giorni di isolamento basterà a dichiarare guariti i positivi al Covid-19. Un modo per alleggerire la diagnosi e le file di chi si sottopone al controllo; il test sarà applicato anche alle scuole, e potrà essere effettuato anche dai medici di base e dai pediatri.

Nuove regole per chi è positivo/ Attualmente la quarantena dura 14 giorni e per uscire sono necessari due o tre tamponi. La circolare del ministero della Salute che sarà firmata questa mattina cambia criteri e procedure.

– Se positività asintomatica, la quarantena durerà dieci giorni e — se il tampone molecolare sarà negativo — si potrà tornare alla vita normale.

– Se positività sintomatica la quarantena durerà dieci giorni e se negli ultimi tre giorni non ci sono sintomi basterà un tampone molecolare negativo per uscire; se invece sarà positivo, allora si esce solo dopo 21 giorni.

Il test rapido fornisce infatti il responso dopo ore velocizzando le procedure per chi deve rientrare in classe o al lavoro.

Questo tipo di controllo a breve potrà essere effettuato dai medici in ambulatorio e non soltanto nelle strutture sanitarie.

I divieti/ Per i cittadini di fronte ai locali pubblici, nelle strade e nelle piazze sarà vietata la sosta dalle 21. E dunque si potrà stare all’aperto soltanto se seduti ai tavoli.

Nel Dpcm che potrebbe essere firmato già stasera sarà prevista anche la chiusura di bar e ristoranti alle 24 e il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22.

Lo stop alle feste/ La linea di Speranza vieta le feste nei locali pubblici e nelle abitazioni private. Tale linea, che va ad incidere direttamente nella vita privata dei cittadini, è da confermare.

Comunque di sicuro non si potranno avere più di trenta invitati ai banchetti dopo matrimoni, battesimi, cresime. Le regole sono le stesse applicate nei ristoranti: mascherina quando non si è al tavolo, distanziamento se non si è congiunti, al buffet serviti soltanto dal personale di sala.

Fermi calcetto e basket/ Saranno nuovamente vietati gli sport da contatto e dunque calcetto, basket, ma anche tutte le attività amatoriali svolte dai ragazzi.. Al momento, questa misura non riguarderà il livello professionistico.

Incentivi al telelavoro/ La proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 mantiene immutate le norme attualmente in vigore, ma il governo potrebbe chiedere alle aziende di aumentare al 70% la percentuale di telelavoro. In ufficio, in base al nuovo decreto, è comunque obbligatorio indossare la mascherina, sia pur seguendo le linee guida per le varie tipologie di attività. Si può stare con naso e bocca scoperti soltanto se si sta in stanza da soli.