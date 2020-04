Quanto spenderemo di mascherine, guanti e gel disinfettante

Il Coronavirus cambierà le nostre abitudini di vita, ma anche di spesa: questo perché alcuni beni che generalmente non erano indispensabili, adesso sono di prima necessità.

Stiamo parlando ad esempio delle mascherine (qui le indicazioni su dove comprarle), ma anche di guanti e gel disinfettanti, sempre più utilizzati dalla famiglie anche in virtù delle nuove regole che sono state introdotte da alcuni Comuni, i quali hanno reso obbligatorie mascherine protettive e guanti.

A questo punto ci siamo chiesti quanto andrebbe a spendere una famiglia – considerando che per la maggior parte dei casi le mascherine sono monouso – in media per l’acquisto di tutti quei beni di prima necessità che saranno fondamentali specialmente nella fase due (che potrebbe durare per diversi mesi).

Un costo importante ed è per questo che lo Stato sta pensando ad un bonus per l’acquisto di mascherine e gel, riconoscendo un credito di imposta sulle spese sostenute.

Quanto si rischia di spendere al mese a causa del Coronavirus

Quando il lockdown cesserà vivremo una realtà molto differente da quella a cui eravamo abituati. Le scene a cui già assistiamo oggi nel fare la spesa diventeranno abitudinarie e per questo motivo bisognerà munirsi di uno stock di mascherine e guanti, nonché di gel disinfettanti.

Tre beni che utilizzeremo in grandi quantità ed inevitabilmente andranno ad influire sulle nostre abitudini di spesa.

Ma quanto andranno ad influire questi beni sul bilancio familiare? Non poco, vediamo perché.

Partiamo dalle mascherine e per la nostra analisi sceglieremo un modello base (ma comunque certificato): le mascherine chirurgiche usa e getta (che potete vedere nell’immagine sottostante).

Questa hanno un costo che generalmente si aggira tra 1,20€ e 1,60€ per pezzo e sono vendute in stock. Il problema è che andrebbero buttate ogni tre o quattro ore; regola che crediamo in pochi rispetteranno, utilizzando la mascherina almeno per tutta la giornata.

Considerando che generalmente per lavoro o anche per una semplice passeggiata di piacere nel fine settimana ci si trova ad uscire almeno per una volta al giorno, ne risulta che bisognerà dotarsi di almeno 30 mascherine ogni mese.

Per una persona sola, questo vorrebbe dire un costo che va dai 36,00€ ai 48,00€.

Una famiglia di quattro persone, quindi, supera facilmente la soglia dei 100,00€ (qualora per gli altri componenti della famiglia considerassimo appena tre o quattro uscite la settimana).

A questo costo poi bisognerebbe aggiungere quello necessario per l’acquisto di guanti usa e getta per i quali siamo intorno ai 0,50€ per paio.

Utilizziamo gli stessi parametri di prima, ovvero una famiglia di quattro persone dove una sola esce per tutti i giorni del mese (15,00€ al mese) mentre le altre tre per altri tre o quattro giorni la settimana (18,00€ al mese). Ai 100,00€ suddetti, quindi, dovremo aggiungerne altri 33,00€ per l’acquisto di guanti usa e getta, e se a questi aggiungiamo 4 o 5 boccette di gel disinfettante (per un costo minimo di 5,00€ l’una) arriviamo a più di 150,00€ al mese.

E questa è una stima alquanto ottimistica in quanto potremmo avere sottostimato le uscite quotidiane dei componenti della famiglia. Senza dimenticare che ci siamo limitati alle mascherine usa e getta non con un alto livello di protezione: le FFP2 o meglio le FFP3, infatti, hanno un costo persino superiore visto che rispettivamente si arriva a 2,00€ e 3,00€ (sempre che si riesca a trovarle sul mercato).

Insomma, per mascherine, gel e guanti monouso rischiamo di dover spendere almeno 50,00€ al mese a persona (ma ripetiamo, è una stima ottimistica); una cifra importante nel caso in cui le regole per limitare il contagio restassero in vigore ancora per molto con annesso obbligo di indossare mascherine e guanti nella vita quotidiana.