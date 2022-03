Quanto costerebbe la benzina senza il costo aggiunto delle accise? Il costo delle materie prime per i carburanti è in costante aumento dal 2014, e l’ultima goccia è stata la guerra tra Russia e Ucraina.

Il conflitto, che va avanti dal 24 febbraio, ha fatto salire alle stelle non solo il prezzo del gas, ma anche quello della benzina. Il prezzo della benzina varia in ogni Paese, perché dipende da altri fattori, come appunto le accise e il cambio euro/dollaro.

Secondo una nota diffusa dal ministero della Transizione ecologica lo scorso 28 febbraio, le accise costituiscono il 57% del prezzo finale.

Quanto costa la benzina senza le accise?

Ma quanto costerebbe un litro di benzina senza accise? Secondo quanto riporta l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli nel documento con gli aggiornamenti del 2022 su 1.000 litri di benzina si pagano 728,40 euro di accise. Si scende a 617,40 euro col gasolio e a 267,77 euro col Gpl, ed ecco perché costano sostanzialmente di meno, al distributore.

Secondo le rilevazioni settimanali del Mite (l’ultima è del 7 marzo), c’è stato un aumento sulla benzina dell’84,28%, dell’88,86% sul gasolio auto e del 36,21% sul GPL. Allarme anche per il gasolio da riscaldamento, con una variazione del + 151,28%.

Che significa? Facendo i conti, la benzina senza accise (e senza Iva) costerebbe poco meno di 90 centesimi al litro, mentre il gasolio poco più di 80 centesimi al litro.

La benzina in modalità self service ha superato a quota di 1,9 euro/litro, e si va oltre la soglia dei 2 euro al litro per il servito. Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio hanno guadagnato l’equivalente di 4 e 5 centesimi al litro, quindi da quando è iniziata la guerra in Ucraina c’è stato un aumento delle quotazioni di 11 e 20 centesimi al litro rispettivamente per benzina e gasolio.

Perché sta salendo il prezzo della benzina?

A parte le accise, che da sole costituiscono più della metà del prezzo finale, c’è da tenere in considerazione anche l’aumento del costo delle materie prime. L’aumento non ha conseguenze solo per fare il pieno, ma si ripercuote anche sulle utenze.

Il costo delle bollette viene infatti riparametrato su base trimestrale, tenendo in considerazione l’andamento dei mercati internazionali. L’ultimo decreto che prevede uno stanziamento da 5,8 miliardi per intervenire sull’aumento dei costi di energia e gas nel secondo trimestre del 2022 è stato varato a febbraio.

Le accise sul carburante più famose

Cosa paghiamo quando facciamo benzina? Le accise non vengono più pagate per singole voci, ma rientrano in una voce unica che finanzia il bilancio statale nel suo complesso. Tra le accise più famose però ricordiamo: