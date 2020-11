Quante persone in auto: regole da rispettare in macchina, moto e bici

Le regole per viaggiare in automobile, moto e motorino non sono cambiate in questi mesi: a bordo bisogna rispettare la distanza di almeno un metro tra guidatore e passeggeri e indossare la mascherina durante tutto il viaggio, ad eccezione dei conviventi.

In auto non si può stare in cinque se le persone a bordo non fanno parte dello stesso nucleo familiare convivente e, per la stessa ragione, non si può andare in moto o in motorino in due se il passeggero è un amico o un congiunto. Le stesse regole valgono anche tra colleghi su camion e furgoni.

Ricapitolando: il posto di fianco al guidatore deve essere vuoto e i passeggeri devono essere al massimo due, seduti dietro vicino ai finestrini; se l’auto ha una capienza massima di due posti non è possibile dare un passaggio ad una persona non convivente, nemmeno se entrambi indossano la mascherina.

Le regole per viaggiare in auto e moto sono ancora quelle stabilite a maggio scorso, in occasione della riapertura dei confini regionali. Non vi sono aggiornamenti da segnalare, anche se non si spiega come mai sui mezzi pubblici non si debba più rispettare il metro di distanza -con l’obbligo della mascherina – mentre sui veicoli privati sia ancora in vigore.

leggi anche Mascherina obbligatoria anche in auto? Quando serve e quando si può stare senza

Quanti passeggeri in auto: regole e sanzioni

In auto, come del resto negli altri luoghi, valgono le regole anti-Covid ormai note: distanza di sicurezza di almeno un metro e mascherina obbligatoria. Il numero massimo di persone che possono stare in macchina dipende dalla tipologia e dalla capienza della vettura. Ciò significa che nella parte anteriore dell’auto può stare soltanto il guidatore mentre per ogni fila posteriore sono ammesse al massimo due persone (alle estremità di fianco ai finestrini).

Anche se il distanziamento è assicurato, tutti i passeggeri devono indossare la mascherina protettiva per l’intero tragitto, pena la multa da 400 a 1.000 euro.

Nessuno di questi accorgimenti vale per le persone dello stesso nucleo familiare che viaggiano insieme, né il distanziamento né tantomeno la mascherina.

Si può andare in moto e motorino in due?



In moto o in motorino è impossibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra il guidatore e il passeggero. Per questa ragione – qualsiasi sia il motivo dello spostamento – non si può far salire a bordo un amico o un congiunto non conviventi. Le cose cambiano tra persone dello stesso nucleo familiare: chi vive sotto lo stesso tetto può viaggiare in moto in due, senza limitazioni e rischio di incorrere in sanzioni, esattamente come previsto per l’automobile.

In bici si può portare un’altra persona?

La bicicletta può essere utilizzata sia come mezzo di trasporto per andare al lavoro, a fare la spesa o altre commissioni, che per l’attività sportiva-ricreativa. Non è vietato guidare la bici con a bordo il figlio piccolo nell’apposito seggiolino dato che valgono le norme sui conviventi, per i quali sarebbe inutile e paradossale mantenere la distanza di sicurezza al di fuori dell’abitazione.

Invece rispetto agli altri ciclisti in strada bisogna sempre mantenere almeno un metro di distanza. Andare in bici è considerato attività sportiva e quindi non vale l’obbligo della mascherina.

Distanza tra colleghi sui veicoli commerciali

Chi per lavoro utilizza camion, furgoni e altri mezzi di trasporto, deve indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, anche se questo significa diminuire le persone a bordo. Nel caso di furgoni compatti a due posti è ammesso soltanto il guidatore, mentre negli autocarri con un’unica fila a tre posti si può stare in due lasciando libero il sedile in mezzo.