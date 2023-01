Quante Befane in Garfagnana!

In occasione della ricorrenza dell’Epifania, il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico organizza l’evento Quante Befane in Garfagnana!, in programma per sabato 7 gennaio alle ore 21.00 presso la Sala Congressi della BVLG Credito Cooperativo a Gramolazzo.

La Befana, figura essenziale della tradizione religiosa cristiano-occidentale e orientale, ha ispirato nel corso del tempo leggende, storie e canti folkloristici. La serata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti: l’introduzione sarà affidata a Carla Sodini, già docente di Storia moderna e storia militare presso la Scuola di Scienze Sociali “C. Alfieri” dell’Università di Firenze, e a Mariano Balducci, che tratteranno delle origini e delle varianti territoriali dei canti tradizionali. Successivamente, per la rassegna delle befanate, saranno presenti il Gruppo folklorico la Muffrina di Camporgiano, i Befanotti di Vagli sopra, i gruppi di Calomini, Gorfigliano, Sassi, Barga e Fosciandora. Chiuderà la serata Manola Bartolomei del Museo con una lettura a tema.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Ducale 4, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Cell. 351 952 7312

E.mail info@museoimmaginario.net

https://museoimmaginario.net