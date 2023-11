Quanno nascette Ninno. Musiche per il Natale fra Seicento e Settecento

A cura di Ensemble Massa Cybea

Con il soprano Eleonora Di Dato, Claudia Poz al violoncello barocco e

Erminia Migliorini al clavicembalo e direzione artistica

Domenica 3 dicembre alle 17.00 giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso a offerta libera, previa prenotazione 0584 787251

Quanno nascette Ninno. Musiche per il Natale fra Seicento e Settecento è il concerto che l’Ensemble Massa Cybea presenta domenica 3 dicembre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Sul palco, un gruppo di tre affermate artiste: il soprano Eleonora Di Dato, Claudia Poz al violoncello barocco ed Erminia Migliorini al clavicembalo e direzione artistica. L’Ensemble Massa Cybea è un gruppo, specializzato nell’ esecuzione di repertori antichi su strumenti originali, frutto di una specifica formazione, basata sullo studio della prassi esecutiva dell’epoca. Il repertorio spazia dal Cinquecento a fine Settecento. L’organico stabile è un trio (soprano, violoncello e clavicembalo) cui si aggiungono, all’occorrenza, un violino o un flauto. Ingresso a offerta libera previa prenotazione 0584 787251

Eleonora Di Dato Soprano si è diplomata in Canto Lirico al Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia ed è specializzata in Musica da Camera, ad indirizzo rinascimentale e barocco. Tiene numerosi concerti da solista, ma anche come componente di ensemble polifonici e cameristici.

Claudia Poz Si è diplomata presso il Conservatorio della Spezia. Svolge regolare attività concertistica in formazioni orchestrali e da camera con strumenti originali collaborando con La Risonanza, Arion Consort, Academia Montis Regalis, La Cappella della Pietà dei Turchini, Ausermusici, Orchestra Barocca di Bologna, Accademia Litta, Karalis Antiqua Musica, I Virtuosi delle Muse. Ha registrato per Amadeus, Symphonia, Glossa e Tactus.

Erminia Migliorini è diplomata al Liceo Musicale del Conservatorio “Arrigo Boito” e in clavicembalo al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Vincitrice di una borsa di studio della European Mozart Foundation, ha frequentato la Mozart Academy di Praga perfezionandosi con B. Berstel e A. Newman. Ha tenuto numerosi concerti sia come solista che in gruppi cameristici e orchestrali in Italia ed all’estero. È docente al liceo musicale F. Palma di Massa.