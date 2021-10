Guardiamoli insieme!

Il primo e più importante è quello attualmente in corso che riguarda il rifacimento dell’asfalto di una delle porte di accesso al capoluogo, in località Le Prata. Il parcheggio risultava dissestato in vari punti e, a causa di svariati e parziali interventi di risanamento, presentava toppe e pezzature di diversi diametri: una situazione che, soprattutto durante il periodo delle forti piogge, causava non pochi problemi.