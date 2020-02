Quando si andava a piedi.

Fino a pochi decenni fa molte strade erano ancora imbrecciate o sterrate e vi passavano soprattutto carri trainati dai cavalli o dalle mucche, e tanta gente che andava a piedi. Molti, poi, si spostavano a piedi passando per sentieri poderali, sia per andare nei campi, sia per recarsi a scuola o a far compere nei paesi. Questi sentieri, che erano delle scorciatoie rispet to alle strade, seguivano i confini dei campi e in qualche caso li “tagliavano”. L’usanza era che venissero sempre rispettati, tanto che quando si arava un campo attraversato da uno di questi sentieri, si alzava l’aratro guidato a mano per non danneggiarne il tracciato.