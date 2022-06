Quando qualcuno commette atti contro la comunità, la prima cosa che deve accadere è la condanna unanime della stessa.

Poi si deve parlare di come è possibile prevenire o contrastare certi atti. Infine va fatto capire a chi li commette che può anche esserci redenzione (chiaramente dipende per cosa) ma dopo manifesto pentimento e con l’evidente proposito di non commettere più il misfatto.

Lo dico perché talvolta si leggono dibattiti surreali, che, davvero, possono portare gli autori delle azioni a pensieri altrettanto surreali: “Guarda ganzo: entro in una casa e la colpa la danno ai carabinieri; rubo una madonnina e la colpa la danno al prete; brucio un campo di canne e la colpa la danno a chi tiene i terreni incolti; abbandono i rifiuti e la colpa la danno al comune”.

Al contrario, chi la legalità la rispetta e la vorrebbe ovunque, deve essere il primo a condannare i gesti senza se e senza ma. Perché possiamo aumentare gli agenti sul territorio, mettere più telecamere, porre allarmi sulle madonnine, coltivare meglio i campi, ma ognuna di queste azioni sarà sempre un passo indietro rispetto al proliferare dei compo

rtamenti illeciti e della stupidità. Senza considerare che ogni azione preventiva e/o di contrasto ha un costo economico per tutta la collettività (costo pagato a chi delinque).

Bisogna, quindi, essere da esempio con comportamenti virtuosi, renderli visibili, far capire che la comunità tutta è unita per l’educazione e per il rispetto del bene comune e che è indignata contro chi compie azioni in senso contrario. Poi viene tutto il resto, ma dopo che il primo punto è netto e manifesto.

PATRIZIO ANDREUCCETTI