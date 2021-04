Bambini accoccolati ad ascoltare la nonna che racconta: le nonne una volta non conoscevano le favole come le intendiamo noi, molte non sapevano nemmeno leggere e le storie le inventavano basandosi su fatti lontani, ricordi della loro giovinezza….io ho avuto la grande fortuna di avere una nonna abilissima raccontatrice e devo a lei la mia curiosità e la mia passione per le storie di un tempo…..