Quando gli Auguri arrivavano per posta.



Ci fu un tempo in cui, per scambiarsi gli auguri di Natale si spedivano cartoline e biglietti colorati, con immagini sacre o divertenti, con bimbi, coniglietti e paesaggi innevati…oggi quasi non si usano più, ma c’è stato un tempo in cui scegliere una cartolina d’auguri era una fonte di gioia ed il suo arrivo suscitava emozioni, ricordi e sorrisi.