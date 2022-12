QUANDO GLI ANZIANI FANNO DOMANDE…GENERAZIONI A CONFRONTO

ALTOPASCIO, 19 dicembre 2022 – Quando gli anziani fanno domande, succede che un teatro si riempia di giovani e giovanissimi, intenti a far dialogare insieme generazioni diverse e per certi versi lontane.

È quello che è successo stamani al Teatro comunale “G.Puccini” con Avis Altopascio, Centro diurno L’Aquilone, il Comune di Altopascio e tanti studenti dell’istituto comprensivo altopascese. La mattinata è stata presentata dalla presidente di Avis Altopascio, Ilenia Vettori, dal delegato, Nicola Calandriello, e dagli assessori, Valentina Bernardini e Alessio Minicozzi.

Al centro della scena il video realizzato da Avis che ha portato i giovani volontari all’interno del Centro diurno, dove gli anziani presenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i ragazzi e porre loro domande: sul percorso di vita e di studi, sulle scelte da fare, sulle uscite serali, sulle prospettive rispetto a lavoro, famiglia, amici, sentimenti e amori. Mondi diversi, segnati da oltre 70 anni di distanza anagrafica: i ricordi della guerra che si mescolano con quelli delle scelte ostinate di chi, donna, non ha mai voluto rinunciare al lavoro e chi, invece, la prospettiva lavorativa non l’ha mai conosciuta. E poi ancora gli usi e i costumi che cambiano, la scuola, i rapporti con con i coetanei e con la famiglia. Un dialogo a tutto tondo, tra risate, lacrime, riflessioni e voglia di ascoltare.

Una mattinata che ha visto dunque protagoniste due generazioni in un dialogo ricco di spunti, di scoperte e nuove conoscenze. L’obiettivo è stato proprio quello di assicurare una relazione tra le generazioni per offrire un arricchimento, emotivo e culturale, reciproco, attraverso le esperienze e le storie di tutti: questo è il lavoro di Avis, dell’Istituto comprensivo e anche degli operatori del Centro diurno L’Aquilone di via Marconi, vera eccellenza di umanità e socialità.

Gli organizzatori ringraziano NT Food per la merenda offerta a tutti i partecipanti.