Quando chiudete la vostra auto controllate sempre che sia effettivamente bloccata.

Oggi giorno i ladri dispongono di attrezzature hi tech in grado di operare anche a distanza. Come ad esempio quelle che leggono e copiano il codice di connessione tra auto e vettura. Se possibile custodite il telecomando in un sacchetto schermato che evita il furto del codice e prima di allontanarvi guardatevi sempre intorno

POLIZIA DI STATO