Quando Ariosto arrivò in Garfagnana, aperte le celebrazioni

Nel giorno esatto in cui l’Ariosto arriva in Garfagnana, l’associazione Il Serchio e le Muse in collaborazione con il comune di Castelnuovo hanno messo la ciliegina sulla torta sulle iniziative di apertura delle celebrazioni che si terranno nei mesi a venire in Garfagnana nell’ambito di “Terre Furiose”.

In scena lo spettacolo “La corte e i briganti, storia di Ludovico Ariosto in Garfagnana”, con adattamento teatrale e narrazione di Luca Scarlini. Inutile aggiungere che con Scarlini, noto drammaturgo e saggista di fama nazionale, il racconto sulla storia di Ludovico Ariosto in Garfagnana è stato avvincente e coinvolgente; questo grazie anche agli intermezzi con musiche cinquecentesche e seicentesche, da Andrea Falconiero a Biagio Marini, Marco Uccellini, Giovanni Paolo C ima, proposte con grande qualità dai solisti dell’Orchestra Archè.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento di domenica sera ed in generale dell’avvio di Terre Furiose, la presenza all’Alfieri del Governatore della Toscana Eugenio Giani, presente insieme tra gli altri al senatore Andrea Marcucci, al sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e al presidente della Fondazione CRL Marcello Bertocchini, mentre a fare gli onori di casa, nella serata introdotta dall’attrice Michela Innocenti, è stato il presidente del Serchio delle Muse, Fosco Bertoli.

Proprio Giani, insieme anche al sindaco Tagliasacchi ha sottolineato l’importanza degli eventi di Terre Furiose, che grazie all’Ariosto daranno alla Garfagnana l’opportunità di far conoscere l’unicità e la qualità che sa esprimere questa terra e la sua gente.

Dell’arrivo dell’Ariosto in Garfagnana si parlerà nella prossima puntata di Carpe Diem , in onda nNoi TV martedì sera alle 21, direttamente dal teatro Alfieri.

fonte noitv