Qualità dell’aria, incentivi fino al 100% del costo per sostituire vecchi camini, stufe e caldaie.

Studi di approfondimento sulle componenti del particolato atmosferico (Progetto Regionale PATOS 3) [con link a https://www.regione.toscana.it/…/progetto-patos… ] hanno permesso di quantificare esattamente i contributi all’inquinamento delle varie sorgenti: in particolare, presso la stazione di LU-Capannori la combustione delle biomasse contribuisce, nelle giornate di superamento, per il 53,4% e il traffico per il 15,2%.