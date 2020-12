Qualità dell’aria, da domani (18 dicembre) e per 4 giorni consecutivi dovranno essere limitate le accensioni dei caminetti e la circolazione dei veicoli più inquinanti.

Fino a lunedì compreso, dunque, sarà vietato accendere gli impianti di riscaldamento domestico a biomasse, nel caso in cui questi non siano l’unica fonte di riscaldamento per l’unità abitativa. Non potrà essere bruciata quindi legna nei caminetti o in altri impianti di qualsiasi tipo che non garantiscano un rendimento energetico adeguato e basse emissioni di monossido di carbonio, ad esclusione delle stufe a pellet.