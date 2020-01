Qualificazioni FIN alla piscina comunale di Massarosa

Qualificazioni FIN alla piscina comunale di Massarosa

Attese almeno 17 società tra sabato 11 e domenica 12 gennaio

Atleti pronti per le prove regionali di nuoto valide per le qualificazioni nella categoria assoluti della Federazione Italiana Nuoto (Fin). Sarà la piscina comunale di Massarosa ad ospitare la seconda prova regionale di nuoto, in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Le prove regionali invernali si svolgeranno in questo weekend in tre diversi impianti di nuoto in Toscana: Colle Val D’Elsa in Provincia di Siena, Calenzano in Provincia di Firenze e Massarosa. Nella nostra piscina sono attese diverse squadre sia maschili che femminili per cercare di ottenere una importante qualificazione. Tra le società in gara: Nuotatori Pistoiesi, Co.G.I.S Pistoia, Rari Nantes Massa, Team Acqua Sport, Aurelia Nuoto, Aquatica, Canottieri Arno Pisa, Club Nautico Marina di Carrara, Dimensione Nuoto Pontendera, Nuoto Uisp 2003 Cascina, Nuoto Club Apuania, Nuoto Valdinievole, Tirrenica Nuoto, Nuoto Camaiore 88, Sport Management Pallanuoto, Aqua Sport, Nuoto Livorno Sport Management.

Per permettere lo svolgimento delle gare sia sabato che domenica la piscina sarà chiusa per gli utenti. “Siamo lieti di ospitare questa gara della Federazione Nuoto – è il commento del sindaco Alberto Coluccini e dell’assessore allo sport Franco Simonini – in attesa dell’evento clou di questo mese di gennaio: il trofeo Città di Massarosa che sarà ospitato sempre nella nostra piscina il 25 e il 26 gennaio”.

--