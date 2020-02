QUALE FUTURO PER LE FRAZIONI AFRICA, MACELLI, PONTESTRADA?

Tanta partecipazione per l’incontro svolto venerdì sera al Centro Civico “La Rosa Bianca” in cui, come forze di opposizione del centro-sinistra pietrasantino – Progetto Pietrasanta 2023, Partito Democratico e Insieme per Pietrasanta – abbiamo incontrato la cittadinanza per parlare delle frazioni di Africa, Macelli e Pontestrada.

Tanti i temi sollevati dai cittadini: dal decoro urbano alla viabilità, dall’ambiente all’urbanistica, fino alla questione del bilancio comunale e della spesa dei soldi pubblici.

Se la frazione Pontestrada soffre da troppo tempo il traffico pesante, Macelli si sta rassegnando al ruolo di quartiere dormitorio, mentre nel quartiere Africa la mancanza di attenzione da parte dell’Amministrazione è visibile tanto nelle piccole quanto nelle grandi cose.

Ad oggi i fatti dimostrano l’assenza di idee e programmazione per i locali degli Ex Macelli, abbandonati da anni ad un degrado vergognoso, e per il tratto di Pisanica compreso tra via Pozzodonico la via Aurelia, di competenza comunale. Cominciando a lavorare nelle frazioni con accortezza, potremmo certamente renderne migliori i servizi e la bellezza.

Siamo convinti che l’identificazione di questi interventi debba partire da un’attività di monitoraggio per individuare criticità, risorse e opportunità: è per questo motivo che stiamo elaborando una sorta di mappa della città, digitale e cartacea, da sviluppare tramite il processo di ascolto dei cittadini e delle associazioni che operano sul territorio.

La partecipazione riscossa dall’assemblea di venerdì scorso testimonia che i cittadini se coinvolti, prendono parte con passione alla vita politica della città. E’ da queste occasioni che si impara ad ascoltare la gente e a trovare soluzioni ai problemi, fin dai più semplici.

Noi ci siamo.

Progetto Pietrasanta 2023

Pd Pietrasanta

Insieme per Pietrasanta

Pietrasanta, 25 febbraio 2020