Qualcuno si deve dimettere!

Il Bar Tessieri in via S. Croce è uno storico e prestigioso locale, con una gestione seria e compassata. Un Bar per il thè delle cinque e per l’acquisto di chicchi e vini rari.

Abbiano letto di una vicenda che lo riguarda, che se confermata, sarebbe gravissima.

Violerebbe la Costituzione Italiana agli art. 3 e 27, che postulano, nel loro combinato disposto, l’applicazione della ragionevolezza nell’applicazione delle pene e impone altresì che la sanzione comminata debba essere congrua al fatto come in concreto verificatosi.