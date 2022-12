L’abitazione a Bruxelles dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella, la cui famiglia è originaria di Seravezza, è stata perquisita sabato sera nell’ambito dell’inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all’Eurocamera. E’ quanto si legge sui siti dei due quotidiani belgi Le Soir e Knack.

Il materiale informatico dell’eurodeputato belga è stato sequestrato dagli investigatori ma Tarabella non è in stato di fermo e non risulta indagato. Una perquisizione che ha richiesto la presenza della presidente Roberta Metsola in base alla Costituzione belga che la impone nel caso di atti investigativi che riguardano i parlamentari.

Tarabella (cognome molto diffuso nella Versilia storica) è figlio di un emigrante di Azzano che lasciò il paesino sulla montagna seravezzina dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2016 il Consiglio comunale di Seravezza gli conferì la cittadinanza onoraria e spesso torna nella cittadina natale del padre.

fonte noitv