Qatargate: Panzeri va ai domiciliari

Per l’ex eurodeputato pentito disposto braccialetto elettronico

La Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rilasciare sotto sorveglianza elettronica l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, in carcere dal 9 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta belga sul Qatargate. Così Panzeri, pentito del male comesso, esce dal carcere e va ai domiciliari con il braccialetto elettronico, dopo pochi mesi.

L’ex eurodeputato ex PD e adesso socialista, ritenuto l’anima dello scandalo di corruzione in seno al Parlamento europeo, (ma non si è mai spiegato come il voto o l’operato di un paio o tre o quattro deputati, compresa una delle 12 vicepresidenti del Parlamento, potessero non dico impostare ma anche solo influenzare la politica europea a favore di questo o quel apese!) a gennaio si era pentito, patteggiando con la giustizia un anno effettivo di reclusione, che scatterà a processo concluso.

Il politico dovrebbe uscire dalla prigione brussellese di Saint-Gilles nelle prossime ore.