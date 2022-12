Qatargate, Euromazzette: il Pd sospende l’On. Cozzolino

Si è riunita oggi, in via telematica, la commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico.

I componenti hanno deliberato di sospendere cautelativamente Andrea Cozzolino dall’albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte.

Il segretario, Enrico Letta, ha chiesto alla Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico di riunirsi con la massima urgenza: “per assumere le determinazioni più opportune, a garanzia dell’onorabilità della comunità dei democratici e delle democratiche e a tutela degli stessi esponenti chiamati in causa, affinché siano più liberi di esporre le proprie ragioni e fornire i chiarimenti che saranno richiesti dalle autorità inquirenti. Il Partito Democratico conferma di essere parte lesa in questa vicenda e agirà conseguentemente in tutte le sedi giudiziarie”.

In verità, la parte lesa sembrano più i cittadini europei, che, se saranno confermate le accuse, vedono la “loro” politica estera indirizzata non dalle idee, ma da petro- e gas-euro. E si aspettano di sapere, una volta chiarito che gli arrestati abbiano veramente preso quella montagna di soldi (ma il direttore di Le Soir, Berti, di chiare orifini italiane, giornale che ha fatto lo scoop, ha dichiarato che a loro risultavano essere molti di più di quelli trovati dalla polizia belga) a chi li avrebbero poi versati o come sarebbero arrivati a “distorcere” la politica europea a favore di Marocco e Qatar (sempre che venga confermato che questi sono i paesi della “dazione”, perché è impensabile che il solo Panzeri ed una sola vicepresidente (sono 13 in tutto!) del Parlamento potessero imporre da soli decisioni, indirizzi o voti.

Da parte sua Stefano Bonaccini -candidato alla sucessione di Letta- ha detto che: “abbiamo bisogno di dire che l’onestà e la sobrietà, il rispetto delle regole, alla luce di quello che sta accadendo vergognosamente a Bruxelles, tornino al centro dell’azione politica”.

Brando Benifei, capodelegazione del Pd nel gruppo socialdemocratico (S&D) ha puntualizzato che il suo partito: “ha sempre votato contro la violazione dei diritti umani in quei Paesi, né io ho mai ricevuto pressioni indebite per fare l’opposto”. “Non è un caso se nel corso degli interrogatori di garanzia neanche una domanda è stata fatta su di me. Segno che non c’entro nulla”, ha spiegato in un’intervista a La Repubblica, aggiungendo che “la sola idea che qualche parlamentare, in carica o ex, si sia potuto arricchire sulla pelle dei diritti umani mi fa vomitare”.

In quanto ai politici italiani coinvolti nello scandalo, Benifei ha raccontato che “non sono mai stato a casa di Antonio Panzeri, né l’ho mai frequentato”. “Discutevamo solo di questioni istituzionali finché è rimasto in carica: ricordo ad esempio le divergenze sul Marocco, da lui difeso, mentre io da membro dell’intergruppo a favore del popolo Saharawi ero spesso critico. E dopo la sua uscita dall’Europarlamento mi è capitato di avere con lui qualche scambio politico sul Pd e Articolo1”. In quanto a Francesco Giorgi -il compagno dell’eurodeputata greca Eva Kaili, arrestato nell’ambito dell’inchiesta Qatargate – Benifei dice non aver mai lavorato con lui. “Non mi stava neanche simpatico. L’ho sempre trovato arrogante. E fin troppo disinvolto”, ha spiegato.

Andrea Cozzolino, nato a Napoli, nel 1962, è stato segretario provinciale della FGCI, la Federazione Giovanile Comunista Italiana del PCI di Napoli per tre anni diventando poi, per la stessa, responsabile per il Mezzogiorno. Poi segretario della Federazione del PDS poi DS, sorti dalle ceneri del Partito Comunista, dopo la svolta della Bolognina. Poi è stato consigliere regionale e assessore alla Regione Campania con Bassolino. Infine eletto nel 2009 al Parlamento Europeo.

Nel 2011 aveva vinto le primarie (poi cancellate per accusa di brogli e indagini della DDA per infiltrazioni camorristiche) per la scelta del candidato a Sindaco di Napoli.

Rieletto alle elezioni europee nel 2014, è ancora confermato nel 2019, il 16 dicembre 2022 la Commissione Nazionale di Garanzia del PD delibera di: “sospendere cautelativamente l’onorevole Andrea Cozzolino dall’Albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte. E ciò fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della magistratura relative allo scandalo ‘Qatargate'”.

D.V.