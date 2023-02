Qatargate: Cozzolino ai domiciliari, confermato l’arresto di Tarabella

Il giudice istruttore Michel Claise, al termine dell’interrogatorio di questa mattina, ha confermato l’arresto dell’eurodeputato Marc Tarabella.

L’udienza di convalida è stata fissata per giovedì.

“L’udienza è andata bene. – ha dichiarato il suo avvocato – “Tarabella ha risposto a tutte le domande degli investigatori con franchezza e in un’atmosfera serena. Non sono stati presentati nuovi elementi per corroborare le accuse di trasmissione di denaro. L’unica prova contro il mio cliente sono i commenti del signor Panzeri. È la parola di un criminale, Panzeri, contro quella di un uomo che è stato onesto per tutta la vita, Tarabella. Il mio cliente continuerà a lottare perché venga riconosciuta la sua innocenza”. Lo ha dichiarato Maxime Tioller, legale di Marc Tarabella.

La Corte di Appello di Napoli ha intanto disposto gli arresti domiciliari per l’europarlamentare Andrea Cozzolino a cui ieri la Guardia di Finanza ha notificato un mandato di arresto europeo nell’ambito dell’inchiesta della Procura federale belga sul cosiddetto Qatargate. La decisione è stata adottata dai giudici della sezione ‘Misure di Prevenzione’. L’udienza per l’estradizione dell’europarlamentare, che h apassato una notte nel carcere di Poggioreale, è stata fissata per martedì 14 Febbraio. La detenzione domiciliare sarà nella abitazione del Vomero di Cozzolino.