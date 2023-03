Putin: i servizi Usa coinvolti nell’attacco al gasdotto Nord Stream

Il presidente russo Vladimir Putin concorda con le conclusioni tratte dal giornalista investigativo americano Seymour Hersh, secondo cui i servizi speciali statunitensi sono stati coinvolti nelle esplosioni del gasdotto Nord Stream, come riferisce la Tass.

“Il giornalista americano, che è diventato piuttosto famoso ora in tutto il mondo, ha svolto un’indagine del genere e, come sappiamo, ha concluso che l’esplosione sui gasdotti è stata organizzata dai servizi speciali statunitensi.

Sono pienamente d’accordo con tali conclusioni”, ha detto Putin.

Peer adesso, almeno di clamorose svolte che non s’intravedono, pare sarà la Storia a fare chiarezza su un fatto di enorme importanza, al quale in verità, i media occidentali, soprattutto tedeschi che sono stati coinvolti in prima battuta, ma in genere europei, non hanno dato mai lo spazio che invece riveste, sia come atto di sabotaggio e di guerra, sia per gli enormi risvolti economici, industriali e geopolitici.

l Nord Stream è, o meglio: era, nelle due vie, 1 e 2, un gasdotto che, attraverso il Mar Baltico, trasportava gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, passando per la Germania.

Il 27 settembre 2022 sono state scoperte tre falle sottomarine nelle condotte Nord Stream e Nord Stream 2. L’ipotesi prevalente che inizia a farsi strada sia tra i commentatori indipendenti che tra le autorità politiche[3] è che si sia trattato di un atto deliberato finalizzato al sabotaggio.[4]

Inizialmente, Germania, Danimarca e Svezia mettono le basi per un’investigazione congiunta, che però non si materializza a causa del rifiuto svedese. Ogni paese interessato svolge le sue rilevazioni in modo indipendente, e la prima a dare frutti è quella svedese: le autorità giudiziarie svedesi confermano ufficialmente che il danno subito dai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sia dovuto ad un atto di “grave sabotaggio”. Sabotaggio che ha portato alla totale distruzione di 50 metri di condotto del nord stream 1, danno causato da una grande quantità di tritolo, quantificabile in centinaia di chili.