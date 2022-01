Purtroppo si è verificata la rottura della caldaia presso la scuola elementare di Borgo, motivo per cui dovrà essere sostituita. Nel frattempo le lezioni non subiranno alcuno stop, in quanto abbiamo previsto, d’accordo con la dirigente scolastica e la presidente del consiglio d’istituto, di posizionare stufe specifiche per ogni aula.

Sulla caldaia, dai soli 3 anni di vita (è stata messa nuova di recente), stiamo facendo tutte le verifiche del caso con i tecnici.

La comunicazione sta già girando tra i genitori, ad ogni modo ho ritenuto importante comunicarlo a tutti pubblicamente, affinché ognuno sia correttamente informato.

PATRIZIO ANDREUCCETTI