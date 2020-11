Purtroppo questa mattina ci sono gravi disagi sulla Lucca-Pistoia

Anche questa mattina, dai commenti nei gruppi dei pendolari la comunicazione non è stata completamente soddisfacente, il 3025 continuava ad essere dato in partenza a Montecatini dagli annunci di stazione e dei monitor mentre il capotreno diceva, correttamente, che il treno non avrebbe proseguito. Non è stata data la percezione dell’entità del problema, precludendo la valutazione tempestiva di scelte alternative di trasporto. Considerando che guasti di questo tipo sono imprevedibili e possono accadere in un sistema complesso come quello ferroviario, è comunque necessario che i Gestori garantiscano ai viaggiatori un adeguato livello di informazione, che in questo ultimo periodo non sembra accadere. Bene le notifiche da app, bene le comunicazioni alla Regione che vengono diffuse dai canali di Muoversi in Toscana, ma non si puo’ prescindere dalla corretta e completa informazione nelle stazioni e a bordo dei treni.