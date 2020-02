Punto d’ascolto San Filippo lunedì 24 febbraio ore 15-19

Il Comune di Lucca ha avviato il percorso partecipativo per il Piano Operativo con l’obiettivo di diffondere le informazioni a tutti e attivare, con un linguaggio chiaro e accessibile, un confronto ampio e costruttivo sugli elementi chiave che possono portare qualità e bellezza al disegno della città, andando incontro all’interesse pubblico e al benessere dei cittadini.

Martedì 18 febbraio 2020 a Ponte a Moriano dalle 10 alle 13 presso il mercato in Piazza Battisti.

Saranno raccolte proposte e idee in particolare su tre grandi questioni strategiche d’interesse collettivo:

1. gli interventi di trasformazione urbanistica rilevanti per il territorio

2. gli spazi pubblici e le attrezzature per la collettività e il benessere

3. il sistema dei parchi e i siti di valenza naturalistica e ambientale