Punte di Spillo… DI BERTIERI YAMILA

Le ordinanze è giusto farle ma, con moderazione, dirette a situazioni specifiche perché generalizzando ci possono essere conseguenze economiche negative per gli agricoltori, per chi ha aziende florovivaistiche o ortofrutticole che non sono state colpite dall’evento avvenuto all’ex Alce ma, che ora con questo provvedimento potrebbero avere dei mancati guadagni improvvisi.

Le aziende vanno salvaguardate!!!