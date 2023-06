In Trentino, un pullmino è uscito di strada poco dopo Canazei, mentre percorreva la ss 242 che dalla valle di Fassa porta in val Gardena, in Alto Adige.

I feriti, dalle prime informazioni, sono sei tra cui un bambino. Tre sono in codice rosso. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cavalese ci sono anche ambulanze, i vigili del fuoco volontari della zona, il soccorso alpino e tre elicotteri di soccorso.