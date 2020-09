Pullman per le scuole superiori: Il servizio deve essere garantito a tutti.

Come Provincia abbiamo avviato un percorso serrato con l’azienda Vaibus (foto della riunione di oggi) del gruppo Ctt Nord che gestisce il servizio per conto della Regione Toscana per essere sicuri che la questione trasporti funzioni, soprattutto nelle tratte extraurbane già note per aver creato disagi in passato.

Cari cittadini, care cittadine,

Siamo al pezzo su ogni partita, per vedere che tutto funzioni al meglio.

Le decisioni tardive del Governo sulla questione scuola e trasporti non ha aiutato, anzi. Ma noi si lotta contro il tempo per vedere di fare le cose come vanno fatte.

L’azienda Vaibus ha bisogno di circa 28 mezzi in più per garantire il trasporto con le nuove regole (capienza all’80%). Le tratte più complesse sono Altopascio-Porcari- Capannori-Lucca in entrambe le direzioni; Piana-Barga in entrambe le direzioni; Viareggio-Lucca e Lucca-Viareggio come Camaiore-Lucca e Lucca-Camaiore. Inoltre, ci sono situazioni note in alcune tratte interne alla Valle del Serchio, alla Versilia e alla Piana.

Stanno quindi lavorando al reperimento mezzi, e la cosa sta procedendo bene, grazie anche allo stanziamento della Regione di 3 milioni di euro per questo (dei soldi poi dovranno arrivare anche da Roma).

Bisognerà poi vedere l’effettiva richiesta di trasporto pubblico che ci sarà, ma ad oggi facciamo previsioni sul quadro degli scorsi anni.

Ci sarà fra 2 giorni un altro tavolo, sempre su questo argomento in Prefettura, e ci tengo a ringraziare il Prefetto per il grande sostegno che ci dà su temi centrali per i cittadini.

Ringrazio anche il consigliere delegato

Andrea Bonfanti

e la dirigente

Francesca Lazzari

.

Se lavoriamo tutti insieme, riusciremo a portare a casa anche questo risultato.

Vi tengo aggiornati.