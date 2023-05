Pulizie programmate e straordinarie del Comune di Lucca

Buchignani e Consani: “Iniziamo un programma di ampio raggio che stagionalmente si occuperà del decoro e pulizia approfondita a fianco

delle attività ordinarie di manutenzione”

Pulizie straordinarie assieme alle pulizie ordinarie: parte un rafforzamento stagionale e periodico voluto dall’amministrazione comunale per affiancare agli interventi di pulizia ordinaria con un calendario di azioni puntuali più profonde e importanti. Il progetto coordinato dall’amministrazione comunale si avvale della collaborazione delle aziende partecipate per combattere assieme incuria e degrado sul tutto il territorio comunale in infrastrutture pubbliche, sottopassi, marciapiedi, fossati, cimiteri e parcheggi che hanno bisogno di interventi più energici di pulizia.

Per tutto il mese di maggio e nei primi giorni di giugno si susseguiranno decine di interventi che sono stati presentati questa mattina dagli assessori all’ambiente e ai lavori pubblici Cristina Consani e Nicola Buchignani, dai dirigenti Antonella Giannini e Maria Cristina Panconi e dagli amministratori e tecnici delle società Caterina Susini per Sistema Ambiente spa, Roberto Di Grazia per Metro srl e Marta Caniglia per Lucca Riscossioni & Servizi srl.

“Inauguriamo un coordinamento più stretto fra le attività gestite dal Comune e quelle realizzate dalle società partecipate – affermano gli assessori Cristina Consani e Nicola Buchignani – Ci ritroveremo periodicamente con gli amministratori delle partecipate del Comune per affiancare alle pulizie e manutenzioni ordinarie interventi più importanti e incisivi su zone o situazioni più complesse, un programma ambizioso a cui vogliamo dare cadenza stagionale per ottenere un risultato complessivo di maggior decoro su tutto il territorio”.

Vediamo il dettaglio degli interventi – Il Comune di Lucca, nella settimana del 15 maggio, provvederà all’approfondita pulizia dei due sottopassi pedonali di piazza Martiri della Libertà a Porta Santa Maria, seguiranno nella settimana del 22 maggio i sottopassi di viale Castracani e via Ingrellini, dopo il 29 maggio sarà il turno del sottopasso di viale San Concordio e nella prima settimana di giugno il sottopasso di piazzale Boccherini a Porta Sant’Anna. Proseguono inoltre le attività ordinarie di pulizia e sfalcio dell’erba a bordo strada nel centro storico: in questa settimana ha avuto inizio il secondo taglio dell’erba nel centro storico (un primo taglio era stato effettuato già a Pasqua). Sono stati sistemati gli orti sociali presso piazza San Francesco, gli spazi verdi della Scuola Pascoli, aiuole e piste ciclabili di viale Castracani fino alla rotatoria di viale Alighieri, viale Dante Alighieri e poi, entro la fine del mese, la zona dietro la stazione ferroviaria, via Nottolini, viale San Concordio e quartiere Giardino. Inoltre fra il 18 e 22 maggio pulizia aiuole parcheggi e aree verdi in piazzale Sforza e piazzale Amendola a Sant’Anna, a Ponte a Moriano e a Saltocchio. Sono in via di conclusione i lavori del primo sfalcio sulle Mura (scarpate interne) a cui seguirà il secondo sfalcio a rotazione ripartendo dagli spalti.

Sistema Ambiente – Si parte con la pulizia approfondita delle porte della città, dalla notte del 15 maggio inizierà la pulizia di Porta Santa Maria e poi a seguire tutti gli altri accessi principali al centro storico, Porta San Jacopo, Porta Elisa, Porta San Pietro, Porta Sant’Anna e Porta San Donato. Nella terza settimana di maggio sarà effettuata una pulizia straordinaria con spazzamento meccanizzato e con irrorazione di prodotto sanificante in via Ducceschi e in via dei Sillori fino alla chiesa di Sant’Angelo in Campo comprensivi della pulizia delle fossette perimetrali stradali.

Metro srl – Parcheggio Mazzini: già effettuata la ripulitura di tutta la superficie in mattoni dell’ingresso dalle scritte colorate con bombolette spray e comunque da tutti i residui esterni. Parcheggi Carducci, Palatucci e Cittadella: taglio erba straordinario nelle aree a verde dei parcheggi (fra il 10 e il 20 maggio); ripulitura di tutti gli ottanta parcometri installati nelle aree in gestione a Metro, sia dentro che fuori il centro storico, da adesivi e scritte in pennarello e spray (fra il 10 e il 20 maggio). Inoltre pulizia straordinaria dei bagni aperti al pubblico gratuiti nei parcheggi Mazzini e Carducci (fra il 10 e il 12 maggio); pulizia straordinaria della terrazza di Porta San Donato vecchia (sede punto IAT informazione e accoglienza turistica fra il 7 e il 12 maggio); Ufficio permessi ZTL: pulizia straordinaria interna ed esterna dell’intera facciata a vetri di detti uffici e taglio erba parte frontale esterna(fra il 10 e il 12 maggio).

Lucca Riscossioni e Servizi srl – Nelle prossime tre settimane verranno effettuate accurate pulizie degli impianti pubblici con la rimozione dei manifesti vecchi e scaduti, saranno ritinteggiate le strutture di affissione e saranno verificati gli impianti danneggiati al fine di programmarne, ove necessario, la completa sostituzione. Le pulizie procederanno dal centro storico, su circonvallazione e frazioni, si tratta di circa 1500 metri quadrati di superfici (lamiera) da ripulire. Per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione pubblica saranno revisionati tutti i lampioni del centro storico dai quali verranno rimossi i banner e le pubblicità culturali scadute. Per quanto riguarda i cimiteri fra 6 e 11 maggio sono stati effettuati tagli straordinari delle erbe a San Vito, Picciorana, Nave, Tempagnano, Arancio, San Filippo, Pontetetto, Sorbano del Giudice, San Lorenzo a Vaccoli, Sant’Angelo in Campo, Arliano, San Martino in Vignale, Vecoli, Pieve Santo Stefano, Castagnori.