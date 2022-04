VIAREGGIO – Centinaia di volontari di tutte le età, anche famiglie intere, si sono ritrovati di domenica mattina in piazza Mazzini a Viareggio per il “Beach Clean Up”, la pulizia straordinaria della spiaggia promossa dalla onlus Marevivo Toscana insieme a moltissime realtà associative versiliesi e il contributo di Navionics.

Armati di sacchi, rigorosamente differenziati, di guanti e di pinze si sono diretti sull’arenile tra il Belvedere delle Maschere e il molo per raccogliere i rifiuti abbandonati, o meglio restituiti dal mare. A vegliare sulla spiaggia, anche in inverno, sono i concessionari degli stabilimenti balneari. Che possono raccontare la quantità di rifiuti che si ritrovano ad ogni raccolta.

A raccogliere i rifiuti anche l’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi e il Comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Russo. Nell’evento dell’ottobre scorso, sulla spiaggia di Torre del Lago, vennero raccolti circa tre quintali di sporcizia. Ma il vero obiettivo è sensibilizzare.

Davvero tante le realtà che si sono unite: Viareggio Surf Club, Sons of the Ocean, il CKV Canoa Kayak Versilia, Zero Waste, Fare Verde, SICS Firenze – Forte Società Italiana Cani Salvamento, con le unità cinofile e l’Associazione di promozione sociale “Il lago di Puccini APS”, Rotary Club, Soroptimist, Associazione pescatori sportivi del porto di Viareggio.

fonte noitv