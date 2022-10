Pulizia in città, sopralluogo dell’assessore all’ambiente Cristina Consani

LUCCA – È partita dalla sede di Sistema Ambiente in Borgo Giannotti, l’assessore Cristina Consani per accompagnare un assistente nell’ordinario giro mattutino di svuotamento e pulizia dei Garby del centro storico. Obiettivo, vedere da vicino le operazioni che i mezzi e gli operatori svolgono ogni giorno per assicurare alla città decoro e pulizia e raccogliere eventuali segnalazioni degli utenti.

Alle 7.40 in punto è partito il giro direzione San Frediano. Svuotamento e pulizia dei Garby, rimozione di eventuali abbandoni, gestione complessiva della raccolta in centro storico, il biglietto da visita principale della città.

“Ho voluto provare il servizio in prima persona – ha detto l’assessore all’ambiente – montando su un mezzo e seguendo l’assistente in tutti i passaggi della mattinata. Siamo partiti dal centro storico, ma per una visione ampia e allo stesso tempo capillare sono previsti altri appuntamenti, sia dentro che fuori le Mura”.

fonte noitv