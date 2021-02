PULIZIA DEI CANALI IN COLLINA E LOTTA ALL’ABBANDONO DI RIFIUTI

Intervento del Consorzio di bonifica in collaborazione con il Comune di Massarosa per la manutenzione straordinaria dell’alveo di alcuni canali nelle zone collinari.

Nel dettaglio l’intervento ha riguardato in modo particolare via Vallecava a Massarosa e Rio Pignano a Bozzano.

“La pulizia dei canali rappresenta il primo fondamentale presupposto per la prevenzione di fenomeni di allagamento in caso di forti precipitazioni – sottolinea il Sindaco Alberto Coluccini – abbandonare i rifiuti è un comportamento incivile che non solo rappresenta un danno per l’ambiente ma anche un costo per la collettività. L’appello è al buon senso oltre che al senso civico dei cittadini per evitare che l’azione di pochi ricada sull’intera comunità”.