Puliamo il Mondo, volontari al lavoro lungo la vecchia ferrovia lucca-Pontedera

Il maltempo di domenica ha limitato sì la partecipazione ma non ha fermato la pulizia lungo il tracciato della vecchia ferrovia Lucca-Pontedera, promossa in occasione della giornata “Puliamo il Mondo”. I volontari con la pettorina gialla si sono adoperati per ripulire il territorio dalla rilevante quantità di rifiuti abbandonata.

Gli appuntamenti di pulizia del territorio proseguono quindi ancora per una decina di giorni. L’iniziativa è promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese, in collaborazione con i Comuni di Capannori e Porcari, Ascit, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, le scuole e le associazioni del territorio. In programma anche lezioni mirate sulla raccolta dei rifiuti rivolte agli studenti.