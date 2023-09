Pugilistica Lucchese -Campionati Italiani maschili/ femminili under 22

Pugilistica Lucchese –Campionati Italiani maschili/ femminili under 22

Dopo circa tre settimane di riposo, la Pugilistica Lucchese, dal 28 Agosto ha gradualmente ripreso tutte le sue attività nella palestra in Via Nicola Barbantini, all’interno della Cittadella della salute nell’ex ospedale Campo di Marte. Nel mese di settembre saranno infatti diversi impegni da affrontare, tra cui la partecipazione ai campionati italiani di pugilato maschili e femminili under 22 che si terranno a Roccaforte di Mondovì (Cuneo), presso il PalaEllero, dal 27 Settembre al 1° ottobre 2023.

Sono tre i pugili lucchesi che prenderanno parte alla competizione con l’obbiettivo di portare a casa la medaglia d’oro, anche se saranno i sorteggi e, soprattutto, quello che accadrà ring a determinare o meno la riuscita della trasferta. Nei 60 kg élite, categoria che conta al momento 14 iscritti, ci sarà Alessandro Gatti, pugile allenato dal maestro Giulio Monselesan che si è creato solide basi come fighter dotato anche di buona tecnica (il suo record recita 24 vittorie 3 pari e 17 sconfitte), che, vista l’esperienza maturata, ha buone possibilità di ben figurare in questa occasione. In attesa del passaggio al professionismo nel 2024, l’obbiettivo del podio non è fuori portata in questa prestigiosa competizione che, seppur non al pari dei campionati assoluti, gli darebbe così un ottimo biglietto da visita per l’ingresso tra i pro.

Assieme a lui, nella categoria 71kg élite, ci sarà Achraf Lekhal, che prenderà parte a questi campionati alla sua prima stagione nella categoria élite, in cui si combatte senza caschetto. Medaglia di bronzo ai campionati Youth 2022, con un record di 25 vittorie, 2 pari e 11 sconfitte, Lekhal è un pugile attendista che spicca per scelta di tempo ed imprevedibilità delle sue azioni, ma che manca ancora un po’ di potenza. Non è però da escludere che il giovane pugile possa fare qualche sorpresa, anche se la categoria si prospetta molto impegnativa, con ben 16 iscritti.